Подготовлен проект сообщения о подозрении относительно руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева.

Относительно руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева подготовлено сообщение о подозрении по фактам вмешательства в работу Высшей квалификационной комиссии судей и организации принятия заведомо неправосудных решений.

Об этом заявил руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

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По версии следствия, увольнение и принятие некоторых членов Высшей квалификационной комиссии судей на работу проводилось не на конкурсной основе, а в ручном режиме.

Напомним, что 26 июля сотрудники НАБУ и Генпрокуратуры пришли с обысками в Окружной административный суд Киева.