PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Руководству и четырем судьям Окружного админсуда Киева готовят подозрение

Подготовлен проект сообщения о подозрении относительно руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева.

Окружний адмінсуд Києва

Относительно руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева подготовлено сообщение о подозрении по фактам вмешательства в работу Высшей квалификационной комиссии судей и организации принятия заведомо неправосудных решений.

Об этом заявил руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Читайте: Обыски в Окружном админсуде Киева – ГПУ назвала причину

По версии следствия, увольнение и принятие некоторых членов Высшей квалификационной комиссии судей на работу проводилось не на конкурсной основе, а в ручном режиме.

Напомним, что 26 июля сотрудники НАБУ и Генпрокуратуры пришли с обысками в Окружной административный суд Киева.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Судья Вовк: что известно о главе Окружного админсуда Киева
НАБУ и Генпрокуратура проводят обыски в Окружном админсуде Киева
Прокуратура США вынесла вердикт Роналду по делу об изнасиловании
Скифское золото пока остается в Нидерландах – суд не смог вынести решение
Филарет просит суд забрать Михайловский собор у ПЦУ
Суд ЕС отменил санкции против Януковича
Домашнее насилие: причины и куда обращаться
Громко кукарекал: во Франции судят петуха
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка