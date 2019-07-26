Підготовлено проект повідомлення про підозру щодо керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва.

Стосовно керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва підготовлено повідомлення про підозру щодо фактів втручання у роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів і прийняття завідомо неправосудних рішень.

Про це заявив керівник Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

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За версією слідства, звільнення і прийняття на работу деяких членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів проводилося не на конкурсній основі, а у ручному режимі.

Нагадаємо, що 26 липня співробітники НАБУ і Генпрокуратури прийшли з обшуками до Окружного адміністративного суду Києва.