С 31 октября киевский городской транспорт переходит на использование электронного билета – е-билета.

В Киеве с 31 октября городской транспорт переходит на использование е-билета.

Сейчас приобрести его можно на станциях киевского метрополитена: Крещатик, Театральная, Майдан Независимости, Академгородок, Лесная, Арсенальная, Теремки, Выдубичи, Сырец и Почайная; в Личном кабинете киевлянина, в мобильном приложении KyivSmartCity, в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot в Телеграмм и Facebook или KyivMetroBot в Телеграм и Facebook.

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Пополнить е-билет можно будет с помощью мобильных приложений Приват 24, Ощад 24/7 или в терминалах самообслуживания КП ГИВЦ, Приватбанка, Ощадбанка и на портале EasyPay.

В КГГА добавили, что еще одной заменой разовых билетов станут также билеты с QR-кодами, единые для всех видов транспорта.

Получить е-билет можно купив QR-билет или транспортную карточку, которую следует зарегистрировать в кабинете пользователя, а затем пополнять.

Тарифы:

1-9 поездок – 8 грн за билет;

10-19 поездок – 7,70 грн;

20-29 поездок – 7,40 грн;

30-39 поездок – 7,10 грн;

40-49 поездок – 6,80 грн;

50 поездок – 6,50 грн.

Ранее Факты ICTV писали, как пользоваться единым электронным билетом на транспорте в Киеве.

Фото: Kyivpastrans