В метро, троллейбусах, автобусах и трамваях Киева теперь можно расплатиться единым электронным билетом. Такая система оплаты проезда пока работает в тестовом режиме. Как пользоваться е-билетом и можно ли его сдать – расскажут Факты ICTV.

Электронный билет упрощает оплату проезда в транспорте. Е-билет успешно запустили в Житомире, Тернополе, Белой Церкви, Мукачево и Немишаево, а в Киеве такая система пока работает в тестовом режиме.

Но с 1 ноября 2019 года она заработает полноценно, и расплатиться в метро, троллейбусе, автобусе или трамвае можно будет с помощью пластиковой карты или одноразового билета с QR-кодом.

Где купить, пополнить и как пользоваться е-билетом

В столичном транспорте уже установлено 1,2 тыс. устройств для считывания билета. Чтобы расплатиться за поездку, нужно просто поднести бесконтактную карту к валидатору и дождаться подтверждения оплаты.

Электронные карточки продаются в кассах метрополитена, Киевпастранса, а также киосках Пресса, Туринфо, Т-Киосках. Ее цена – 50 грн, а одна поездка – 8 грн. При этом действуют скидки – если купить на 50 поездок, стоимость одной снижается до 6,5 грн.

Пополнить е-билет можно с помощью банковской карты в личном кабинете киевлянина на сайте my.kyivcity.gov.ua или Portmone, а также в боксах самообслуживания.

Одноразовые билеты с QR-кодом продаются в автоматах на остановках, киосках и банковских терминалах или же в кабинете киевлянина.

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Как сдать электронный билет

Сдать е-билет нельзя – он возврату не подлежит. Но им можно воспользоваться, когда вам снова понадобятся услуги общественного транспорта.

Важное замечание! Если не пользоваться картой более года – все неиспользованные поездки сгорят. Но стоит оплатить проезд на 364-й день с даты последней поездки, и срок ее действия снова продолжится на целый год.

В случае потери электронного билета, его можно заблокировать позвонив на горячую линию (044) 366 55 55. Тогда все оплаченные поездки не потеряются – их перенесут на новую карту.

Напомним, с мая 2019 года пользователи смартфонов на базе iOS – обладатели транспортных карт Kyiv Smart Card – имеют возможность добавить электронный билет в Apple Wallet.

Фото: Департамент транспортной инфраструктуры КГГА