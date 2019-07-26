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Факти / Україна / Суспільство

Київ переходить на е-квиток з 31 жовтня: додатки, тарифи та де купити

З 31 жовтня київський міський транспорт переходить на використання електронного квитка – е-квитка.

Київ переходить на е-квиток з 31 жовтня: додатки, тарифи та де купити

У Києві з 31 жовтня міський транспорт переходить на використання е-квитка.

Зараз придбати його можна на станціях київського метрополітену: Хрещатик, Театральна, Майдан Незалежності, Академмістечко, Лісова, Арсенальна, Теремки, Видубичі, Сирець і Почайна; в Особистому кабінеті киянина, в мобільному додатку KyivSmartCity, в терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot в Телеграм і Facebook або KyivMetroBot у Телеграм і Facebook.

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Поповнити е-квиток можна буде за допомогою мобільних додатків Приват 24, Ощад 24/7 або в терміналах самообслуговування КП ГІОЦ, Приватбанку, Ощадбанку та на порталі EasyPay.

У КМДА додали, що ще однією заміною разових квитків стануть також квитки з QR-кодами, єдині для всіх видів транспорту.

Отримати е-квиток можна купивши QR-квиток або транспортну картку, яку треба зареєструвати в кабінеті користувача, а потім поповнювати.

Тарифи:

  • 1-9 поїздок – 8 грн за квиток;
  • 10-19 поїздок – 7,70 грн;
  • 20-29 поїздок – 7,40 грн;
  • 30-39 поїздок – 7,10 грн;
  • 40-49 поїздок – 6,80 грн;
  • 50 поїздок – 6,50 грн.

Раніше Факти ICTV писали, як користуватися єдиним електронним квитком на транспорті у Києві.

Фото: Kyivpastrans

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