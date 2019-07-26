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Факты / Украина

В Азовском море фиксируются провокации со стороны кораблей РФ – штаб ООС

Украинские пограничники в последние два дня фиксируют провокационные действия со стороны кораблей Береговой охраны ФСБ РФ в акватории Азовского моря в районе Мариуполя.

Азовське море

Последние два дня, после 21.00, в Мариупольском районе Азовского моря тактические группы катеров охраны из состава Операции объединенных сил наблюдают необычное явление.

– С направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, который держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты происходит осветление катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета, – говорится в сообщении.

Такие сеансы освещения продолжаются по несколько минут, но вреда здоровью экипажей и выхода из строя техники не зафиксировано.

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– Однако, принимая во внимание, что подобные явления имели место на линии разграничения на суше, приняты соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала, – отмечают в штабе ООС.

К слову, 25 июля СБУ совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер NEYMA, который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу.

ИсточникООС

ФотоООС

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