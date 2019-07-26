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Факти / Україна

В Азовському морі фіксуються провокації з боку кораблів РФ – штаб ООС

Українські прикордонники останні два дні фіксують провокаційні дії з боку кораблів Берегової охорони ФСБ РФ в акваторії Азовського моря в районі Маріуполя.

Азовське море

Останні два дні, після 21.00, в Маріупольському районі Азовського моря тактичні групи катерів охорони зі складу Операції об’єднаних сил спостерігають незвичайне явище.

– З напрямку, де розпізнаний один з кораблів Берегової охорони ФСБ РФ, що тримається на певній відстані, з настанням темряви відбувається освітлення катерів Морської охорони Держприкордонслужби України променем зеленого кольору, – йдеться у повідомленні.

Такі сеанси освітлення тривають по кілька хвилин, але шкоди здоров’ю екіпажів та виходу з ладу техніки не зафіксовано.

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– Однак, беручи до уваги, що подібні відбувалися на лінії розмежування на суші, вжито відповідних заходів щодо захисту життя і здоров’я персоналу, – відзначають в штабі ООС.

До слова, 25 липня СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримала російський танкер NEYMA, який блокував малі броньовані артилерійські кораблі Нікополь, Бердянськ і буксир Яни Капу.

Пізніше в посольстві РФ у Києві заявили, що моряки повертаються додому, а судно залишається в Ізмаїлі.

Джерело: ООС

Фото: ООС

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