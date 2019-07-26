С октября 2019 года SkyUp Airlines запускает регулярные авиарейсы по четырем направлениям.

Уже с октября 2019 года SkyUp Airlines открывает четыре новых авиарейса. Первые три из Киева во Львов, Харьков и Запорожье. Также авиакомпания запускает регулярный рейс со Львова в Харьков.

Цены от 500 грн за билет.

Так, стоимость билета Киев-Харьков и Харьков-Киев 498 грн. График – понедельник, среда, пятница. Рейсы запускают 25 октября.

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С Харькова во Львов можно долететь за 639 грн. График – четверг и воскресенье. Летать SkyUp начнет с 17 октября.

Из Киева в Запорожье можно добраться за 498 гривен. График – вторник, среда, пятница. Рейсы запускают 28 октября.

Стоимость билета из Киева во Львова от 498 грн. График – понедельник, вторник, пятница, воскресенье. Начало полетов с 17 октября.

Все рейсы будут выполняться в обе стороны. Указана стоимость билета в один конец без багажа.

К слову, ранее SkyUp открыла новые рейсы в Испанию из трех городов.

Источник: SkyUp Airlines