З жовтня 2019 року SkyUp Airlines запускає регулярні авіарейси за чотирма напрямками.

Вже з жовтня 2019 року SkyUp Airlines відкриває чотири нові авіарейси. Перші три з Києва до Львова, Харкова та Запоріжжя. Також авіакомпанія запускає регулярний рейс зі Львова до Харкова.

Ціни від 500 грн за квиток.

Так, вартість квитка Київ—Харків та Харків—Київ 498 грн. Графік – понеділок, середа, п’ятниця. Рейс запускають 25 жовтня.

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З Харкова до Львова можна долетіти за 639 грн. Графік – четвер та неділя. Літатиме SkyUp з 17 жовтня 2019 до 28 березня 2020 року.

З Києва до Запоріжжя можна дістатися за 498 гривень. Графік – вівторок, середа, п’ятниця. Рейс запускают 28 жовтня.

Вартість квитка з Києва до Львова від 498 грн. Графік – понеділок, вівторок, п’ятниця, неділя. Початок польотів з 17 жовтня.

Всі рейси виконуватимуться в обидва боки. Вказана вартість квитка в один кінець без багажу.

До речі, раніше SkyUp відкрила нові рейси до Іспанії з трьох міст.

Джерело: SkyUp Airlines