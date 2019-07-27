Во время телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп смогли найти общий язык.

Посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп смогли найти общий язык во время телефонного разговора.

По его словам, общение лидеров государств продолжалось довольно долго, они знакомились.

– Я общался с обоими и до, и после этого разговора. Разговор прошел очень успешно, они сразу нашли общий язык, – сказал Сондланд.

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Посол США добавил, что в конце разговора Трамп пригласил Зеленского в ближайшее время посетить Белый дом.

Напомним, 25 июля состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.