Системная работа в интересах избирателей округа обеспечила Олесю Довгому честную победу на выборах и переизбрание народным депутатом в 102-м округе в Кировоградской области.

Об этом в своем блоге в Украинской правде написал политический обозреватель Дмитрий Тузов.

– На Кировоградщине победил Олесь Довгий. С нетипичным результатом. Он переиграл представителя Слуги народа с результатом 40,92% на 28,05%. Оппонент Довгого от Зе признал в Facebook честную победу действующего депутата, без раздачи денег и гречки. Факт честной победы в данном случае, думаю, важнее самой победы, – отметил Тузов.

По его мнению, честную победу Довгому на выборах обеспечила его последовательная работа в интересах округа как народного депутата.

– Довгий постоянно лично встречался с людьми, в отличие от большинства его конкурентов, к нему можно было обратиться с вопросом или проблемой, он помогал, решал, и не только перед выборами. Итак, системная работа в округе победила телевизор, – считает политический обозреватель.

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Напомним, на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года в одномандатном избирательном округе №102 победил народный депутат Олесь Довгий. За него проголосовали около 29 тыс. избирателей, что почти на 9 тыс. голосов больше, чем получил представитель президентской партии Слуга народа Артем Петрощук. Остальные 15 кандидатов получили менее 5% поддержки.

Кстати, в партии Слуга народа признали победу нардепа Олеся Довгого в 102-м избирательном округе в Кировоградской области.