Системна робота в інтересах виборців округу забезпечила Олесю Довгому чесну перемогу на виборах і переобрання народним депутатом у 102-му окрузі в Кіровоградській області.

Про це у своєму блозі на Українській правді написав політичний оглядач Дмитро Тузов.

– На Кіровоградщині переміг Олесь Довгий. З нетиповим результатом. Він переграв представника Слуги народу з результатом 40,92% на 28,05%. Опонент Довгого від Зе визнав у Facebook чесну перемогу чинного депутата, без роздавання грошей і гречки. Факт чесної перемоги у цьому випадку, думаю, важливіший самої перемоги, – зазначив Тузов.

На його думку, чесну перемогу Довгому на виборах забезпечила його послідовна робота в інтересах округу як народного депутата.

– Довгий постійно особисто зустрічався з людьми, на відміну від більшості його конкурентів, до нього можна було звернутись з питанням чи проблемою, він допомагав, вирішував, й не лише перед виборами. Отже, системна робота на окрузі перемогла телевізор, – вважає політичний оглядач.

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Нагадаємо, на позачергових виборах Верховної Ради 21 липня 2019 року в одномандатному виборчому окрузі №102 переміг народний депутат Олесь Довгий. За нього проголосували близько 29 тис. виборців, що майже на 9 тис. голосів більше, ніж отримав представник президентської партії Слуга народу Артем Петрощук. Решта 15 кандидатів отримали менше 5% підтримки.

До речі, у партії Слуга народу визнали перемогу нардепа Олеся Довгого в 102-му виборчому окрузі у Кіровоградській області.