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Факты / Украина / Политика

Выборы в Верховную Раду: Слуга народа может получить более 120 мажоритарщиков

По предварительным данным подсчета голосов ЦИК, больше всего мажоритарщиков прошло от партии Слуга народа.

Вибори в парламент 2019

ЦИК уже подсчитала почти 93% голосов на выборах в Верховную Раду. Сейчас лидером по количеству мажоритарщиков остается партия Слуга народа.

По предварительным данным партии могут получить следующее количество мажоритарщиков:

  • Слуга народа – 129;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 7;
  • Оппозиционный блок – 6;
  • Голос – 3;
  • Батькивщина- 1;
  • Европейская солидарность – 1;
  • Единый центр – 1;
  • Белая Церковь вместе – 1;
  • Самопомощь – 1;
  • Свобода – 1;
  • Самовыдвиженцы – 48.

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Всего на одномандатных округах выбирают 199 народных депутатов. Такое количество связано с незаконной аннексией Крыма Россией и войной на Донбассе.

Благодаря такому большому количеству мажоритарщиков партия Слуга народа может сформировать монокоалицию в Верховной Раде.

К слову, ЦИК уже обработала более 92% голосов на парламентских выборах.

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