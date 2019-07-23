По предварительным данным подсчета голосов ЦИК, больше всего мажоритарщиков прошло от партии Слуга народа.

ЦИК уже подсчитала почти 93% голосов на выборах в Верховную Раду. Сейчас лидером по количеству мажоритарщиков остается партия Слуга народа.

По предварительным данным партии могут получить следующее количество мажоритарщиков:

Слуга народа – 129;

Оппозиционная платформа – За жизнь – 7;

Оппозиционный блок – 6;

Голос – 3;

Батькивщина- 1;

Европейская солидарность – 1;

Единый центр – 1;

Белая Церковь вместе – 1;

Самопомощь – 1;

Свобода – 1;

Самовыдвиженцы – 48.

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Всего на одномандатных округах выбирают 199 народных депутатов. Такое количество связано с незаконной аннексией Крыма Россией и войной на Донбассе.

Благодаря такому большому количеству мажоритарщиков партия Слуга народа может сформировать монокоалицию в Верховной Раде.

К слову, ЦИК уже обработала более 92% голосов на парламентских выборах.