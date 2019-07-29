В Трускавце стартовало обучение для будущих нардепов партии Слуга народа.

Обучение в школе для будущих народных депутатов от партии Слуга народа стартовало в пятизвездночном отеле Риксос в Трускавце.

Стоимость обучения пока неизвестна, но ее пообещали указать в отчете партии. Цена номера в отеле начинается от 3 600 грн в сутки.

– За пять дней от объявления о учебную программу наибольшее количество вопросов и “зрады” мы получили относительно финансирования обучения. Отвечаем: мы имеем коммерческий контракт с политсилой Слуга народа. Такие же контракты с нами может заключить любая политсила, коммерческая компания, неприбыльная организация или физическое лицо. Мы открыты для всех. Стоимость контракта со Слугой народа будет указана в отчете партии. Он будет доступен на сайте НАЗК в предусмотренный законом срок, – написал президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

Всего на тренингах находятся более 200 человек.

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Обучение продлится семь дней, но это будет только первой неделей из широкого курса обучения, который планирует партия.

Лекции будут длиться с 8.30 до 21.30.

Будущие нардепы в интенсивном режиме будут учить основы макроэкономики, бюджетного процесса, основы законотворческой деятельности, работе в комитетах и другом.

По окончании обучения все участники должны подготовить свою стратегию развития страны, законопроект и план его воплощения.

Милованов рассказал, что обучение будет максимально интенсивным, жестким и насыщенным.

Кроме лекций студенты будут прорабатывать полученные знания в группах для закрепления результата.



































Школа нардепов для Слуги народа в Трускавце: чему учат и сколько стоит / 9 фотографий

К слову, народный депутат от партии Блок Петра Порошенко Ольга Червакова рассказала, что в Украине давно существуют специальные программы USID-Rada и курсы для молодых народных депутатов и их помощников.

Она добавила, что в Украине есть Институт украинского законодательства при Верховной Раде, изданы многотомные монографии и работают курсы повышения квалификации.

Напомним, о неделе интенсива в Трускавце стало известно 26 июля. Он продлится до 4 августа.

Фото: fedor_golowko281, Ольга Василевская, Max Nefyodov, Юрий Мисягин, Александр Качура