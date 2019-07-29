У Трускавці стартувало навчання для майбутніх нардепів партії Слуга народу.

Навчання в школі для майбутніх народних депутатів від партії Слуга народу стартувало в п’ятизірковому готелі Ріксос в Трускавці.

Вартість навчання поки невідома, але її пообіцяли вказати в звіті партії. Ціна номера в готелі починається від 3 600 грн на добу.

– За п’ять днів від оголошення про навчальну програму найбільше кількість питань і “зради” ми отримали щодо фінансування навчання. Відповідаємо: ми маємо комерційний контракт з політсилою Слуга народу. Такі ж контракти з нами може укласти будь-яка політсила, комерційна компанія, неприбуткова організація або фізична особа. Ми відкриті для всіх. Вартість контракту зі Слугою народу буде вказана у звіті партії. Він буде доступний на сайті НАЗК у передбачений законом термін, – написав президент Київської школи економіки Тимофій Мілованов.

Всього на тренінгах перебувають понад 200 осіб.

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Навчання триватиме сім днів, але це буде тільки першим тижнем з широкого курсу навчання, який планує партія.

Лекції триватимуть з 8.30 до 21.30.

Майбутніх нардепів в інтенсивному режимі навчатимуть основам макроекономіки, бюджетного процесу, основам законотворчої діяльності, роботі в комітетах та іншому.

Після закінчення навчання всі учасники повинні підготувати свою стратегію розвитку країни, законопроект і план його втілення.

Мілованов розповів, що навчання буде максимально інтенсивним, жорстким і насиченим.

Окрім лекцій, студенти опрацьовуватимуть отримані знання в групах для закріплення результату.



































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До речі, народний депутат від партії Блок Петра Порошенка Ольга Червакова розповіла, що в Україні давно існують спеціальні програми USID-Rada та курси для молодих народних депутатів і їх помічників.

Вона додала, що в Україні є Інститут українського законодавства при Верховній Раді, видані багатотомні монографії та працюють курси підвищення кваліфікації.

Нагадаємо, про тиждень інтенсиву в Трускавці стало відомо 26 липня. Він триватиме до 4 серпня.

Фото: fedor_golowko281, Ольга Василевська, Max Nefyodov, Юрій Мисягін, Олександр Качура