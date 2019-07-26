Будущие народные депутаты от партии Слуга народа приедут в Трускавец, где пройдут обучающие курсы для парламентариев.

С 29 июля по 4 августа в Трускавце соберутся будущие народные депутаты от партии Слуга народа, чтобы пройти интенсивные обучающие курсы для будущих парламентариев.

По словам президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова, в это время будущие нардепы с 8.30 до 21.30 будут слушать лекции от профессоров Киевской школы экономики и признанных специалистов.

– В комплексе с лекционными занятиями студенты будут отрабатывать полученные знания в группах для того, чтобы закрепить их. В день предусмотрено три маленьких перерыва и время на обед и ужин. И даже тогда участники будут выполнять задания от преподавателей, – сообщил Милованов.

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Он также заявил о том, что не считает, что за неделю нельзя ничему научить и добавил, что партия Слуга народа планирует более широкий план обучения.

К слову, лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков рассказал, что будет с пенсиями и реформой медицины после формирования нового правительства.

Источник: Тимофей Милованов