PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Неделя интенсива. Нардепы от Слуги народа пройдут курсы в Трускавце

Будущие народные депутаты от партии Слуга народа приедут в Трускавец, где пройдут обучающие курсы для парламентариев.

Навчання

С 29 июля по 4 августа в Трускавце соберутся будущие народные депутаты от партии Слуга народа, чтобы пройти интенсивные обучающие курсы для будущих парламентариев.

По словам президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова, в это время будущие нардепы с 8.30 до 21.30 будут слушать лекции от профессоров Киевской школы экономики и признанных специалистов.

– В комплексе с лекционными занятиями студенты будут отрабатывать полученные знания в группах для того, чтобы закрепить их. В день предусмотрено три маленьких перерыва и время на обед и ужин. И даже тогда участники будут выполнять задания от преподавателей, – сообщил Милованов.

Читайте: Фракция партии Слуга народа в Верховной Раде (СПИСОК)

Он также заявил о том, что не считает, что за неделю нельзя ничему научить и добавил, что партия Слуга народа планирует более широкий план обучения.

К слову, лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков рассказал, что будет с пенсиями и реформой медицины после формирования нового правительства.

Источник: Тимофей Милованов

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Не только позитив: посол ЕС о монокоалиции в Верховной Раде
Фракция партии Слуга народа в Верховной Раде (СПИСОК)
Что будет с пенсиями и медреформой после прихода Кабмина Слуги народа
Трамп поздравил Зеленского с победой Слуги народа на выборах в Раду
Ведущий Евровидения Скичко: что известно о мажоритарщике от Слуги народа
Возможное премьерство, люстрация и цели СНБО – эксклюзивное интервью Данилюка
Топ-15 молодых депутатов-мужчин в новой Раде
Реакция США на выборы в Раду: каких шагов ждут от Украины
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка