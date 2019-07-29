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Факты / Украина

Выдающийся мастер шпионажа: умер разведчик Анатолий Баронин

Умер ветеран советской и украинской внешней разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.

Выдающийся мастер шпионажа: умер разведчик Анатолий Баронин

На 87-м году жизни скончался ветеран украинской внешней разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.

Баронина стал легендой украинской разведки, а немецкий журнал Штерн в 1970-е годы назвал его выдающимся мастером шпионажа.

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Анатолий Баронин во время работы в Нигерии в 1970-х годах первым в СССР получил для исследований вирус лихорадки Эбола.
Баронин после развала СССР уволился в запас, работал профессором Института Службы внешней разведки Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что  умер известный украинский юрист и политический деятель Виктор Мусияка.

Источник: Служба внешней разведки

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