Умер ветеран советской и украинской внешней разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.
На 87-м году жизни скончался ветеран украинской внешней разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.
Баронина стал легендой украинской разведки, а немецкий журнал Штерн в 1970-е годы назвал его выдающимся мастером шпионажа.
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Анатолий Баронин во время работы в Нигерии в 1970-х годах первым в СССР получил для исследований вирус лихорадки Эбола.
Баронин после развала СССР уволился в запас, работал профессором Института Службы внешней разведки Украины.
Ранее Факты ICTV писали, что умер известный украинский юрист и политический деятель Виктор Мусияка.
Источник: Служба внешней разведки
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