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Факти / Україна

Видатний майстер шпигунства: помер розвідник Анатолій Баронін

Помер ветеран радянської та української зовнішньої розвідки, полковник у відставці Анатолій Баронін.

Видатний майстер шпигунства: помер розвідник Анатолій Баронін

На 87-му році життя помер ветеран української зовнішньої розвідки, полковник у відставці Анатолій Баронін.

Бароніна став легендою української розвідки, а німецький журнал Штерн у 1970-і роки назвав його видатним майстром шпигунства.

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Анатолій Баронін під час роботи в Нігерії в 1970-х роках першим у СРСР отримав для досліджень вірус лихоманки Ебола.

Баронін після розвалу СРСР звільнився в запас, працював професором Інституту Служби зовнішньої розвідки України.

Раніше Факти ICTV писали, що помер відомий український юрист і політичний діяч Віктор Мусіяка.

Джерело: Служба зовнішньої розвідки

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