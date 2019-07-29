Помер ветеран радянської та української зовнішньої розвідки, полковник у відставці Анатолій Баронін.
На 87-му році життя помер ветеран української зовнішньої розвідки, полковник у відставці Анатолій Баронін.
Бароніна став легендою української розвідки, а німецький журнал Штерн у 1970-і роки назвав його видатним майстром шпигунства.
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Анатолій Баронін під час роботи в Нігерії в 1970-х роках першим у СРСР отримав для досліджень вірус лихоманки Ебола.
Баронін після розвалу СРСР звільнився в запас, працював професором Інституту Служби зовнішньої розвідки України.
Раніше Факти ICTV писали, що помер відомий український юрист і політичний діяч Віктор Мусіяка.
Джерело: Служба зовнішньої розвідки
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