Офис президента инициирует увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА. Кому это выгодно, кто претендует на должность и можно ли разграничивать главу КГГА и мэра города – в материале Фактов ICTV.

Увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации уже неделю обсуждают в офисе президента.

Соответствующее представление уже внесли в Кабмин, который должен был рассмотреть его 31 июля. Впрочем, премьер-министр Владимир Гройсман ушел в отпуск, поэтому традиционное заседание правительства отменили.

Аргументация Офиса президента

30 июля председатель Офиса президента Андрей Богдан на пресс-брифинге аргументировал такое решение положением закона, сославшись на статью 118 Конституции и статью 8 Закона О местных государственных администрациях.

Там указано, что глава городской администрации назначается и увольняется с должности президентом по представлению правительства. Главы госадминистраций назначаются на срок полномочий президента до избрания нового.

Кроме того, Богдан упомянул о возможных злоупотреблениях при строительстве Подольско-Воскресенского моста, реконструкции Шулявского моста и строительстве пешеходного моста в центре Киева.

Оперативно на это отреагировал сам Кличко, назвав слова Богдана подборкой сплетен и манипулятивных домыслов.

Друзі! Я переконаний: якщо владу будуть представляти такі брехливі непрофесіонали, як Андрій Богдан, – про які нові стандарти в політиці можна говорити? Якісь плітки, безпідставна брехня… А також – маніпулювання законами і Конституцією. І на це все дивиться вся Україна і наші міжнародні партнери. Хіба це рівень керівництва офісу глави держави? Якось незручно за таких «ньюзмейкерів». Опубліковано Віталієм Кличком Вівторок, 30 липня 2019 р.

Киев – лакомый кусок для любой власти

Местные выборы по плану состоятся в 2020 году. К тому времени снять мэра столицы не получится – разве что назначить досрочные выборы.

– Новый президент пытается взять под контроль Киев за счет должности, на которую они могут повлиять – через руководителя госадминистрации, – отмечает политолог Владимир Фесенко.

Киев – и город, и регион одновременно. Там есть и избранный киевлянами мэр, и руководитель государственной городской администрации. Ничего подобного нет ни в Харькове, ни в Одессе, Днепре, или Львове.

– За Киев новая администрация президента может побороться – может взять его под контроль хотя бы частично. Чего нельзя сделать ни в Харькове, ни в Одессе, ни во Львове.

Эксперт напоминает, что контроль над столицей всегда был приоритетным для любой власти. Они либо договаривались с действующим мэром, либо пытались ставить своего человека на эту должность.

– Неважно, кто это был – Кучма, Ющенко, Янукович или Порошенко. Для всех это было принципиально важно.

Кроме того, Киев имеет огромные ресурсы, будучи самым богатым городом страны.

Уволить не означает назначить

Политолог обращает внимание на интересную деталь – Офис президента отправил представление именно об увольнении, а о назначении нового руководителя речь не идет. Это формальная процедура.

– Богдан обращал внимание – после избрания нового президента все руководители государственных администраций должны подать в отставку. А дальше – примет, не примет президент эту отставку.

Впрочем, политолог напоминает – ранее все представления Зеленского Кабинет министров принимал. Проблема была только с Верховной Радой, которая игнорировала инициативы новой власти.

– Конфликтная ситуация может возникнуть, если министры, которые предназначались от БПП и Народного фронта, решат противодействовать Зеленскому. Тогда решение могут не принять.

Кто возглавит КГГА?

Андрей Богдан отметил, что на должность главы КГГА рассматривают несколько кандидатур. Впрочем, фамилии он называть отказался, хотя отметил, что Кличко там тоже фигурирует.

– Вариант №1 – Александр Ткаченко. О нем чаще всего вспоминают в этом контексте, и он некоторыми своими заявлениями дает основания для такого предположения, – считает Владимир Фесенко.

Впрочем политолог предполагает, что может быть и неожиданное назначение человека, фамилию которого еще не вспоминали.

Правовая коллизия

Статья 118 Конституции Украины предусматривает, что руководителей местных госадминистраций назначает президент по представлению Кабмина. В то же время мэр города избирается на местных выборах.

О том, что мэром и главой госадминистрации должен быть один человек, в законе речь не идет.

В 2003 году Конституционный суд растолковал статью Конституции, признав, что на должность КГГА президент автоматически должен назначать именно избранного киевлянами мэра.

Впрочем, Богдан на своей пресс-конференции уже заявил, что эта правка давно устарила.

Правовед Павел Сацкий объясняет, что закон О столице Украины городе-герое Киеве предусматривает наличие исполнительного органа Киевского городского совета – КГГА, которая концентрирует функции как местного самоуправления территориальной общины, так и столичной администрации, которая должна обеспечивать выполнение Киевом его столичных функций.

– В законе заложено коллизию. С одной стороны, предусмотрено, что КГГА является единственным исполнительным органом и местного самоуправления, и государственной власти (государственной администрацией), а с другой, порядок делегирования полномочий главы администрации предусмотрен такой же, как и любой другой областной администрации, а делегирование полномочий главы территориальной общины иной, то есть, путем выборов территориальной общиной.

К чему приведет двоевластие

В случае, если Камбин примет отставку Кличко, Зеленский сможет беспрепятственно назначить своего человека. И это приведет к противостоянию, уверен Фесенко.

– Любая модель с двумя центрами принятия решений в отношении одного объекта приведет к конкуренции и противостоянию между мэром и руководителем администрации.

Правовед объясняет, параллельное пребывания на должностях Киевского городского головы и главы КГГА еще более ослабит позиции обеих должностных лиц и создаст условия для противостояния в столице между местным самоуправлением и государственной властью.

– Мощные бюджетные фонды из госбюджета, которыми сможет распоряжаться председатель КГГА, могут дать ему дополнительные политические преимущества, однако, это будет создавать напряжение в отношениях Киева с другими регионами.

Кстати, еще в мае в Верховной Раде был предложен законопроект, который предусматривал разграничение функций и полномочий мэра Киева и председателя Киевской городской государственной администрации.

Лилия Ященко