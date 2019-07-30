Офіс президента продовжує наполягати на звільненні Віталія Кличка з посади голови КМДА. Кому це вигідно, хто претендує на посаду та чи можна розмежовувати голову КМДА та мера міста – у матеріалі Фактів ICTV.

Звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації вже тиждень обговорюють в Офісі президента.

Відповідне подання вже внесли до Кабміну, який мав розглянути його 31 липня. Втім, прем’єр-міністр Володимир Гройсман пішов у відпустку, тож традиційне засідання уряду скасували.

Аргументація Офісу президента

30 липня голова Офісу президента Андрій Богдан на прес-брифінгу аргументував таке рішення положенням закону, пославшись на статтю 118 Конституції та статтю 8 Закону Про місцеві державні адміністрації.

Там вказано, що голова міської адміністрації призначається та звільнюється з посади президентом за поданням уряду. Голови держадміністрацій призначаються на строк повноважень президента до обрання нового.

Окрім того, Богдан наголосив на можливих зловживаннях під час будівництва Подільсько-Воскресенського мосту, реконструкції Шулявського мосту та будівництва пішохідного мосту в центрі Києва.

Оперативно на це відреагував мер Києва Віталій Кличко, назвавши слова Богдана добіркою пліток та маніпулятивних домислів.

Друзі! Я переконаний: якщо владу будуть представляти такі брехливі непрофесіонали, як Андрій Богдан, – про які нові стандарти в політиці можна говорити? Якісь плітки, безпідставна брехня… А також – маніпулювання законами і Конституцією. І на це все дивиться вся Україна і наші міжнародні партнери. Хіба це рівень керівництва офісу глави держави? Якось незручно за таких «ньюзмейкерів». Опубліковано Віталієм Кличком Вівторок, 30 липня 2019 р.

Київ – ласий шматок для будь-якої влади

Місцеві вибори за планом відбудуться у 2020 році. До того часу зняти мера столиці не вийде – лише призначити дострокові вибори.

– Новий президент намагається взяти під контроль Київ через посаду, на яку вони можуть вплинути – через керівника держадміністрації, – зазначає політолог Володимир Фесенко.

Київ – і місто, і регіон одночасно. Там є обраний киянами мер і керівник державної міської адміністрації. Нічого подібного немає в Харкові, Одесі, Дніпрі, чи Львові.

– За Київ нова адміністрація президента може поборотись – може взяти його під контроль хоча б частково. Чого не може зробити ні в Харкові, ні в Одесі, ні у Львові.

Експерт нагадує, що контроль над столицею завжди був пріоритетним для будь-якої влади. Вони або домовлялись з діючим мером, або намагались ставити свою людину на цю посаду.

– Неважливо, хто це був – Кучма, Ющенко, Янукович чи Порошенко. Для всіх це було принципово і важливо.

Окрім того, Київ має величезні ресурси, будучи найбагатшим містом країни.

Звільнити не означає призначити

Політолог звертає увагу на цікаву деталь – Офіс президента відправив подання саме на звільнення, а про призначення нового керівника не йдеться. Це формальна процедура.

– Богдан звертав увагу – після обрання нового президента всі керівники державних адміністрацій мають подати у відставку. А далі – чи прийме, чи не прийме президент цю відставку.

Втім, політолог нагадує – раніше всі подання Зеленського Кабінет міністрів ухвалював. Проблема була лише з Верховною Радою, яка ігнорувала ініціативи нової влади.

– Конфліктна ситуація може виникнути, якщо міністри, які призначались від БПП і Народного фронту, вирішать протидіяти Зеленському. Тоді рішення можуть не ухвалити.

Хто очолить КМДА?

Андрій Богдан зазначив, що на посаду голови КМДА розглядають декілька кандидатур. Втім, прізвища він називати відмовився, хоча зазначив, що Кличко там теж фігурує.

– Варіант №1 – Олександр Ткаченко. Про нього частіше згадують в цьому контексті, і він деякими своїми заявами дає підстави для такого припущення, – вважає Володимир Фесенко.

Втім політолог припускає, що може бути і несподіване призначення людини, прізвище якої ще не згадували.

Правова колізія

Стаття 118 Конституції України передбачає, що очільників місцевих держадміністрацій призначає президент за поданням Кабміну. Водночас мер міста обирається на місцевих виборах.

Про те, що мером і головою держадміністрації має бути одна людина, у законі не йдеться.

У 2003 році Конституційний суд розтлумачив статтю Конституції, визнавши, що на посаду КМДА президент має автоматично призначати саме обраного киянами мера.

Втім, Богдан на своїй прес-конференції вже заявив, що ця правка давно устаріла.

Правознавець Павло Сацький пояснює, закон Про столицю України місто-герой Київ передбачає наявність виконавчого органу Київської міської ради – КМДА, яка концентрує функції як місцевого самоврядування територіальної громади, так і столичної адміністрації, котра має забезпечувати виконання Києвом його столичних функцій.

– В законі закладено колізію. З одного боку, передбачено, що КМДА є єдиним виконавчим органом і місцевого самоврядування, і державної влади (державною адміністрацією), а з іншого, порядок делегування повноважень глави адміністрації передбачено такий же, як і будь-якої іншої обласної адміністрації, а делегування повноважень глави територіальної громади інакший, тобто, шляхом виборів територіальною громадою.

До чого призведе двовладдя

У випадку, якщо Камбін ухвалить відставку Кличка, Зеленський зможе безперешкодно призначити свою людину. І це призведе до протистояння, впевнений Фесенко.

– Будь-яка модель з двома центрами ухвалення рішень по відношенню до одного об’єкта призведе до конкуренції і протистояння між мером і керівником адміністрації.

Правознавець пояснює, паралельне перебування на посадах Київського міського Голови і очільника КМДА ще більш послабить позиції обох посадовців і створить умови для протистояння у столиці між місцевим самоврядуванням і державною владою.

– Потужні бюджетні фонди із держбюджету, якими зможе розпоряджатися голова КМДА, можуть дати йому додаткові політичні переваги, проте, це створюватиме напругу у відносинах Києва із іншими регіонами.

До речі, ще у травні у Верховній Раді був запропонований законопроект, який передбачав розмежування функцій і повноважень мера Києва та голови Київської міської державної адміністрації.

Лілія Яшенко