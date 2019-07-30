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Факты / Украина

Коррупция в Киеве: Офис президента готовит обращение к правоохранителям

Офис президента планирует 30 июля обратиться в правоохранительные органы для проверки информации о коррупции в Киеве.

Андрій Богдан

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан во время пресс-конференции заявил, что 30 июля ведомство обратится в правоохранительные органы, чтобы проверить факты злоупотреблений во время строительства и реконструкции мостов в столице.

Он уточнил, что речь идет о строительстве Подольско-Воскресенского моста, стеклянного пешеходного моста и Шулявского моста.

– Тендер на Шулявский мост… выиграла фирма, принадлежащая другу Кличко, скандальному застройщику Максиму Микитасю, – сказал Богдан.

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Руководитель Офиса президента добавил, что бюджет строительства стеклянного моста был разворован, а строительством Подольско-Воскресенского моста занималась “фирма-прокладка”.

К слову, Министерство юстиции уже больше месяца не обновляло данные из реестра коррупционеров.

Фото: Офис Президента

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