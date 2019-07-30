27 и 28 июля отмечался День города Яремче, во время которого прошел Первый гуцульский карнавал с ярмаркой и концертом.

День города Яремче обычно празднуют в последние выходные июля. Ежегодно это событие набирает новые обороты, организаторы поработали на славу и в этом году.

В городе при содействии мэрии прошел Первый гуцульский карнавал, в котором приняли участие шесть платформ. Каждая из них должна была представить свою композицию. Условие было только одно – использовать любой элемент гуцульской культуры, поэтому участники могли проявить свою фантазию на полную.

Победителем стала платформа №6, представители которой – 30 детей из санатория Прикарпатский. Представляя свою композицию на карнавале, они были одеты в национальные костюмы и пели украинские песни. Голосование проходило в Facebook в режиме онлайн, главный приз – денежное вознаграждение в размере 10 тыс. грн.

Кроме платформы-победителя, на карнавале были представлены достаточно интересные и остроумные экспонаты, среди них – велосипед-вертолет от компании X-DRIVE, которая занимается прокатом спортивного снаряжения.

Команда Romantik Spa Hotel состояла из девушек, которые угощали всех пивом и закусками. Отдел культуры Яремчанского исполкома инсценировал свадьбу Марички и Довбуша, последний появился верхом на лошади. Всех поразил самый большой в Украине джип, составленный из трех авто, от отеля Довбуш.



















Грибная юшка, свадьба и гуцульский карнавал – как праздновали День города Яремче / 5 фотографий

Мэры трех городов – Яремче, Микуличин, Яблуница и Поляница, собрались вместе для приготовления 75 литров грибной юшки для гостей праздника. Рецептом блюда никто не делится, он здесь разный не только в каждом населенном пункте, но и в каждой семье. И все же нам удалось узнать несколько секретов.

В традиционную грибную юшку не добавляют картофель, мясо или соусы – только грибы, морковь, лук, чеснок и зелень. Лучше использовать самостоятельно приготовленную лапшу. Готовить нужно на маленьком огне не менее шести часов. Попробовать легендарное блюдо мог каждый желающий бесплатно.

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Идея создания Первого гуцульского карнавала принадлежит Ивану Гаврону – местному отельеру, владельцу Romantik Spa Hotel и председателю совета предпринимателей Яремчанщины. Он с восторгом делится, что традицию проведения такого действа хотят продолжать, и в следующем году карнавал будет еще более масштабным и зрелищным.

– В ХХІ веке карнавалит вся Европа, ведь значение этого слова – праздник, праздничное шествие. К примеру, в Испании каждый религиозный праздник сопровождается карнавалами, в Германии есть множество карнавалов, в том числе и такие, которые длятся три месяца. Поэтому с сегодняшнего дня карнавалит и Яремче, мы сделаем это большой традицией и будем поддерживать каждый год, – рассказал Иван Гаврон.















Грибная юшка, свадьба и гуцульский карнавал – как праздновали День города Яремче / 4 фотографии

В течение этих дней в центре города состоялась ярмарка с местными товарами и продуктами. Всю улицу заполнили колоритные вышиванки, сумки, аксессуары, запахи сыров и вина.

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