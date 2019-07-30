27 та 28 липня відзначався День міста Яремче, під час якого пройшов Перший гуцульський карнавал з ярмарком та концертом.

День міста Яремче зазвичай святкують в останні вихідні липня. Щороку ця подія набирає нових обертів, попрацювали організатори на славу і цьогоріч.

У місті за сприяння мерії пройшов Перший гуцульський карнавал, у якому взяли участь шість платформ. Кожна з них мала представити свою композицію. Умова була тільки одна – використати будь-який елемент гуцульської культури, тож учасники могли проявити свою фантазію на повну.

Переможцем стала платформа №6, представники якої – 30 дітей з санаторію Прикарпатський. Представляючи свою композицію на карнавалі, вони були одягнені в національні костюми та виконували українські пісні. Голосування відбувалося у Facebook у режимі онлайн, головний приз – грошова винагорода у розмірі 10 тис. грн.

Окрім платформи-переможця, на карнавалі були представлені досить цікаві та дотепні експонати, серед яких – ровер-гвинтокрил від компанії X-DRIVE, яка займається прокатом спортивного спорядження.



Команда Romantik Spa Hotel складалася з дівчат, які пригощали всіх пивом та закусками. Відділ культури Яремчанського виконкому інсценував весілля Марічки та Довбуша, який з’явився верхи на коні. Усіх вразив найбільший в Україні джип, складений з трьох авто, від готелю Довбуш.



















Грибна юшка, весілля та гуцульський карнавал – як святкували День міста Яремче / 5 фотографий

Мери чотирьох міст – Яремче, Микуличин, Яблуниця та Поляниця, зібралися разом для приготування 75 літрів грибної юшки для гостей свята. Рецептом страви ніхто не ділиться, він тут різний не те що в кожному населеному пункті, але й в кожній сім’ї. Та все ж нам пощастило дізнатися кілька секретів.

До традиційної грибної юшки не додають картоплю, м’ясо чи соуси – тільки гриби, моркву, цибулю, часник та зелень. Найкраще використовувати самостійно приготовану локшину. Готувати потрібно на маленькому вогні не менше шести годин. Спробувати легендарну страву міг кожен охочий безкоштовно.

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Ідея створення Першого гуцульського карнавалу належить Івану Гаврону – місцемову готельєру, власнику Romantik Spa Hotel та голові ради підприємців Яремчанщини. Він з захопленням ділиться, що традицію проведення такого дійства хочуть продовжувати, і наступного року карнавал буде ще масштабнішим та видовищнішим.

– У ХХІ столітті карнавалить вся Європа, адже значення цього слова – свято, святкова хода. До прикладу, в Іспанії кожне релігійне свято супроводжується карнавалами, в Німеччині є безліч карнавалів, зокрема й такі, які тривають три місяці. Тому від сьогодні карнавалить і Яремче, і ми зробимо це великою традицією, яку будемо підтримувати кожен рік, – розповів Іван Гаврон.















Грибна юшка, весілля та гуцульський карнавал – як святкували День міста Яремче / 4 фотографии

Протягом цих днів у центрі міста відбулася ярмарка з місцевими товарами та продуктами. Всю вулицю заповнили колоритні вишиванки, сумки, аксесуари, запахи сирів та вина.

До слова, ми підготували для вас матеріал про літні фестивалі в Україні та Європі.