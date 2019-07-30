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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Курс доллара снизился до исторического минимума

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 25,25 грн за $1.

Курс доллара снизился до исторического минимума

Стоимость доллара достигла своего минимума с августа 2016 года. Американская валюта подешевела на 18 копеек и составляет 25,25 грн за $1.

Евро подешевел на 25 копеек и остановился на уровне 28,08 грн.

Курс валют от НБУ на 30.07

  • $100 – 2525,2582 грн;
  • €100 – 2807,8346 грн;
  • 100 польских злотых – 655,9442 грн;
  • 10 российских рублей – 3,9755 грн.

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Минфин также обнародовал стоимость валюты на “черном рынке”.

Здесь $1 покупают за 25,23 грн, продают по 25,30 грн. Евро на “черном рынке” скупают за 28,10 грн, продают по 28,25 грн.

Ранее Факты ICTV писали о том, почему гривна укрепляется к доллару.

Источник: НБУ

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