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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс долара знизився до історичного мінімуму

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 25,25 грн за $1.

Курс долара знизився до історичного мінімуму

Вартість долара досягла свого мінімуму із серпня 2016 року. Американська валюта здешевшала на 18 копійок і становить 25,25 грн за $1.

Євро здешевшав на 25 копійок і зупинився на рівні 28,08 грн.

Курс валют від НБУ на 30.07

  • $100 – 2525,2582 грн;
  • €100 – 2807,8346 грн;
  • 100 польських злотих – 655,9442 грн;
  • 10 російських рублів – 3,9755 грн.

Читайте: Стабільний курс та покращення інвестиційного клімату: що чекає на українську економіку

Мінфін також оприлюднив вартість валюти на “чорному ринку”.

Тут $1 купують за 25,23 грн, продають за 25,30 грн. Євро на “чорному ринку” скуповують за 28,10 грн, продають за 28,25 грн.

Раніше Факти ICTV писали про те, чому гривня зміцнюється до долара.

Джерело: НБУ

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