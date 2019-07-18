Главными причинами укрепления курса гривни к доллару с начала 2019 стали внешняя конъюнктура и вложения нерезидентов в ОВГЗ.

Голова Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что политические процессы не влияют на курс национальной валюты. Укрепление гривны происходит за счет вложения нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа.

Смолий подчеркнул, что с начала года наблюдалась благоприятная конъюнктура на внешних рынках для товаров украинского экспорта.

– Это привело к увеличению предложения валюты на рынке и, как следствие, укрепление гривни, – сказал он.

Глава НБУ уверяет, что парламентские выборы не должны повлиять на курс гривны.

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– Двойные выборы имели определенное ожидание рисков на финансовых рынках, но это никак не повлияло на валютный курс. Он формируется благодаря спросу и предложению, – добавил Смолий.

Ранее Факты ICTV писали о том, что украинские предприниматели улучшили прогноз по курсу гривны.