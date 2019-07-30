Вы живете возле стройплощадки и не можете спать из-за постоянного грохота – заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе рассказал, что делать в такой ситуации.

Шум на стройке по соседству не прекращается ни днем, ни ночью – с такой проблемой сталкиваются многие украинцы.

– Есть как минимум три нормативные акты, защищающие ваши права. И это касается не только застройщиков, но и всех, кто не может вовремя прикрутить громкость, – рассказал Лев Парцхаладзе.

В частности, право на тишину гарантируется статьей 24 закона Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения.

Эти права закреплены также в правилах благоустройства городов, где прописаны временные промежутки и дни, когда нельзя нарушать тишину, и ответственность за нарушение:

в ночное время с 22.00 до 8.00 запрещается петь, кричать, включать музыку в жилых помещениях, во дворах жилых районов, в парках и других общественных местах;

с 21.00 до 8.00 в рабочие дни и в любое время в течение выходного или праздничного дня запрещено проводить ремонт без согласования с жителями близлежащих домов, жилых помещений.

Также уровень допустимой громкости определен Государственными санитарными нормами допустимых уровней шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

Читайте: В Украине планируют сделать общественные туалеты на остановках

Куда жаловаться на шум со стройплощадки:

вызов полиции;

обращение к местной государственной администрации (касается Киева) или в орган местного самоуправления;

в Госпотребслужбу;

в контакт-центр города.

Ранее Факты ICTV писали о новых правилах строительства, которые объясняют, как плотно можно возводить новостройки.