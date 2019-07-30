Вы живете возле стройплощадки и не можете спать из-за постоянного грохота – заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе рассказал, что делать в такой ситуации.
Шум на стройке по соседству не прекращается ни днем, ни ночью – с такой проблемой сталкиваются многие украинцы.
– Есть как минимум три нормативные акты, защищающие ваши права. И это касается не только застройщиков, но и всех, кто не может вовремя прикрутить громкость, – рассказал Лев Парцхаладзе.
В частности, право на тишину гарантируется статьей 24 закона Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения.
Эти права закреплены также в правилах благоустройства городов, где прописаны временные промежутки и дни, когда нельзя нарушать тишину, и ответственность за нарушение:
- в ночное время с 22.00 до 8.00 запрещается петь, кричать, включать музыку в жилых помещениях, во дворах жилых районов, в парках и других общественных местах;
- с 21.00 до 8.00 в рабочие дни и в любое время в течение выходного или праздничного дня запрещено проводить ремонт без согласования с жителями близлежащих домов, жилых помещений.
Также уровень допустимой громкости определен Государственными санитарными нормами допустимых уровней шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.
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Куда жаловаться на шум со стройплощадки:
- вызов полиции;
- обращение к местной государственной администрации (касается Киева) или в орган местного самоуправления;
- в Госпотребслужбу;
- в контакт-центр города.
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