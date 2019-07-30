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Факти / Україна / Суспільство

Постійний гуркіт від будмайданчика: як боротися і куди скаржитися

Ви живете біля будмайданчика і не можете спати через постійний гуркіт – заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе розповів, що робити в такій ситуації.

Будівництво

Шум на будівництві по-сусідству не припиняється ні вдень, ні вночі – з такою проблемою стикаються чимало українців.

– Є щонайменше три нормативні акти, що захищають ваші права. І це стосується не тільки забудовників, а й усіх, хто не може вчасно прикрутити гучність, – розповів Лев Парцхаладзе.

Зокрема, право на тишу гарантується статтею 24 закону Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Ці права закріплено також у правилах благоустрою міст, де прописано часові проміжки та дні, коли не можна порушувати тишу, та відповідальність за порушення:

  • у нічний час з 22.00 до 8.00 забороняється співати, кричати, вмикати музику у житлових приміщеннях, у дворах жилих районів, в парках та інших громадських місцях;
  • з 21.00 до 8.00 у робочі дні та у будь-який час протягом вихідного чи святкового дня заборонено проводити ремонт без погодження з мешканцями прилеглих будинків, житлових приміщень.

Також рівень допустимої гучності визначено Державними санітарними нормами допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових, громадських будинків і на території житлової забудови.

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Куди скаржитися на шум із будмайданчика:

  • виклик поліції;
  • звернення до місцевої державної адміністрації (стосується Києва) або до органу місцевого самоврядування;
  • до Держспоживслужби;
  • до контакт-центру міста.

Раніше Факти ICTV писали про нові правила будівництва, які пояснюють, як щільно можна зводити новобудови.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Pixabay

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