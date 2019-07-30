В Украине планируют начать большую приватизацию по продаже государственных банков.

Заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук заявил, что для привлечения на украинский рынок крупных иностранных банковских групп планируется начать большую приватизацию по продаже государственных банков.

Он отметил, что хотел бы, чтобы в Украину зашли 10 крупных системных банков.

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По словам Гончарука, для этого необходимо продемонстрировать экономический рост, независимость Нацбанка и наладить работу судебной системы.

– Банки должны быть проданы в первую очередь, – сказал он.

Гончарук отметил, что задача нового правительства будет заключаться в разблокировании большой приватизации.

Также в ее рамках планируют продать доли Укрзализныцы и Укрпочты.

К слову, сейчас в Украине работают четыре государственных банка: Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и ПриватБанк.

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