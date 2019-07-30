В Україні планують розпочати велику приватизацію з продажу державних банків.
Заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук заявив, що для залучення на український ринок великих іноземних банківських груп планується почати велику приватизацію з продажу державних банків.
Він зазначив, що хотів би, щоб в Україну зайшли 10 великих системних банків.
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За словами Гончарука, для цього необхідно продемонструвати економічне зростання, незалежність Нацбанку і налагодити роботу судової системи.
– Банки повинні бути продані в першу чергу, – сказав він.
Гончарук зазначив, що завдання нового уряду полягатиме в розблокуванні великої приватизації.
Також в її рамках планують продати частки Укрзалізниці та Укрпошти.
До речі, зараз в Україні працюють чотири державні банки: Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк і ПриватБанк.
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