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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Велика приватизація: в Україні планують продати державні банки

В Україні планують розпочати велику приватизацію з продажу державних банків.

Велика приватизація: в Україні планують продати державні банки

Заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук заявив, що для залучення на український ринок великих іноземних банківських груп планується почати велику приватизацію з продажу державних банків.

Він зазначив, що хотів би, щоб в Україну зайшли 10 великих системних банків.

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За словами Гончарука, для цього необхідно продемонструвати економічне зростання, незалежність Нацбанку і налагодити роботу судової системи.

– Банки повинні бути продані в першу чергу, – сказав він.

Гончарук зазначив, що завдання нового уряду полягатиме в розблокуванні великої приватизації.

Також в її рамках планують продати частки Укрзалізниці та Укрпошти.

До речі, зараз в Україні працюють чотири державні банки: Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк і ПриватБанк.

Раніше Факти ICTV писали, що чекає на українську економіку.

Джерело: Bloomberg

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