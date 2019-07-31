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Факты / Украина

Любое время и любой формат: Лукашенко пригласил Зеленского в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Лукашенко

Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора пригласил президента Украины посетить Беларусь.

– Александр Лукашенко пригласил президента Украины посетить Беларусь в любое время и в любом формате. Владимир Зеленский это приглашение с удовольствием принял, – заявили в пресс-службе президента Беларуси.

В свою очередь Зеленский еще раз подтвердил приглашение, адресованное ранее Лукашенко, посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет в октябре 2019 года в Житомире.

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В ходе телефонного разговора политики обсудили ситуацию на Донбассе, вопросы экономического взаимодействия и торговли, в частности развитие сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства.

Еще одной отдельной темой разговора стало взаимодействие и обеспечение национальной безопасности обеих стран в энергетической сфере.

К слову, Александр Лукашенко поддержал предложение Владимира Зеленского о проведении в Минске международной встречи с Владимиром Путиным и лидерами еще четырех стран.

 

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