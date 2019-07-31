Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

Олександр Лукашенко під час телефонної розмови запросив президента України відвідати Білорусь.

– Олександр Лукашенко запросив президента України відвідати Білорусь у будь-який час і у будь-якому форматі. Володимир Зеленський це запрошення із задоволенням прийняв, – заявили у прес-службі президента Білорусі.

У свою чергу Зеленський ще раз підтвердив запрошення, адресоване раніше Лукашенку, відвідати Україну у рамках II Форуму регіонів Білорусі і України, який пройде у жовтні 2019 року у Житомирі.

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У ході телефонної розмови політики обговорили ситуацію на Донбасі, питання економічної взаємодії і торгівлі, зокрема розвиток співпраці у сфері промисловості, сільського господарства.

Ще однією окремою темою розмови стала взаємодія і забезпечення національної безпеки обох країн в енергетичній сфері.

До речі, Олександр Лукашенко підтримав пропозицію Володимира Зеленського про проведення у Мінську міжнародної зустрічі з Володимиром Путіним і лідерами ще чотирьох країн.