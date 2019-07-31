PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Будь-який час і формат: Лукашенко запросив Зеленського в Білорусь

Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

Лукашенко

Олександр Лукашенко під час телефонної розмови запросив президента України відвідати Білорусь.

– Олександр Лукашенко запросив президента України відвідати Білорусь у будь-який час і у будь-якому форматі. Володимир Зеленський це запрошення із задоволенням прийняв, – заявили у прес-службі президента Білорусі.

У свою чергу Зеленський ще раз підтвердив запрошення, адресоване раніше Лукашенку, відвідати Україну у рамках II Форуму регіонів Білорусі і України, який пройде у жовтні 2019 року у Житомирі.

Читайте: Відразу знайшли спільну мову – посол США про розмову Зеленського і Трампа

У ході телефонної розмови політики обговорили ситуацію на Донбасі, питання економічної взаємодії і торгівлі, зокрема розвиток співпраці у сфері промисловості, сільського господарства.

Ще однією окремою темою розмови стала взаємодія і забезпечення національної безпеки обох країн в енергетичній сфері.

До речі, Олександр Лукашенко підтримав пропозицію Володимира Зеленського про проведення у Мінську міжнародної зустрічі з Володимиром Путіним і лідерами ще чотирьох країн.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Україні у продажу з’явиться бюст Зеленського
Зеленський підписав указ про боротьбу з рейдерством
Зеленський розповів, коли представить кандидатуру нового генпрокурора
Перезапуск судової реформи: Зеленський внесе у Раду новий законопроект
Новим головою Донецької ОДА призначений Кириленко
Зеленський присвоїв трьом ліквідаторам аварії на ЧАЕС звання Героя України
Рішення було прийняте давно: Зеленський про повернення Росії у ПАРЄ
Зеленський не ухилявся від служби у 2014-2015 роках – Міноборони
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка