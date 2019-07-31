Генеральная прокуратура подготовила подозрение российскому следователю из-за незаконного привлечение украинца Николая Карпюка к уголовной ответственности.

Генеральная прокуратура составила подозрение следователю СК РФ, который привлек к уголовной ответственности украинца Николая Карпюка несмотря на отсутствие достаточной доказательной базы.

По информации Генпрокуратуры, он искусственно создал “доказательства”, чтобы Карпюка могли привлечь к уголовной ответственности.

– В настоящее время готовится запрос о международной правовой помощи в компетентные органы Российской Федерации по уведомлению указанному лицу о подозрении и проведения с ним ряда процессуальных действий, – говорится в сообщении.

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Продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают лиц, причастных к незаконному привлечению украинца к уголовной ответственности.

К слову, Верховный суд России признал приговор политзаключенному Павлу Грибу “законным”.