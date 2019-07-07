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Факты / Украина

Правозащитники просят Могерини о помощи в освобождении украинских политзаключенных

Представители общественных организаций обратились к вице-президенту Европейской комиссии Федерике Могерини с просьбой помочь решить проблему украинских политзаключенных.

Правозащитники просят Могерини о помощи в освобождении украинских политзаключенных

Накануне саммита Украина-ЕС участники акции SaveOlegSentsov обратились к высокому представителю Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерике Могерини с просьбой принять реальные действия для решения проблемы незаконно удерживаемых Россией украинцев.

Соответствующий проект обращения обнародовала глава правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

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Олександра Матвийчук отметила, что в очередной раз общественные организации обращаются с просьбой назначить представителя по оккупированных украинских территориях Крыма и Донбасса и начать постоянный мониторинг судебных заседаний над политзаключенными.

Также просят отправить независимые миссии врачей и принять европейский аналог акта Магнитского.

Напомним, саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 8 июля.

Фото: Александра Матвийчук

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