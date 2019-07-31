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Факти / Україна

ГПУ підготувала слідчому РФ підозру за “докази” проти Карпюка

Генеральна прокуратура підготувала підозру російському слідчому через незаконне притягнення українця Миколи Карпюка до кримінальної відповідальності.

ГПУ підготувала слідчому РФ підозру за “докази” проти Карпюка

Генеральна прокуратура склала підозру слідчому СК РФ, який притягнув до кримінальної відповідальності українця Миколу Карпюка попри відсутність достатньої доказової бази.

За інформацією Генпрокуратури, він штучно створив “докази”, аби Карпюка могли притягнути до кримінальної відповідальності.

– На цей час готується запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Російської Федерації щодо повідомлення вказаній особі про підозру та проведення із ним низки процесуальних дій, – йдеться у повідомленні.

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Триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють осіб, причетних до незаконного притягнення українця до кримінальної відповідальності.

До слова, Верховний суд Росії визнав вирок політв’язню Павлу Грибу “законним”.

Джерело: ГПУ

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