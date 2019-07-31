Генеральна прокуратура склала підозру слідчому СК РФ, який притягнув до кримінальної відповідальності українця Миколу Карпюка попри відсутність достатньої доказової бази.

За інформацією Генпрокуратури, він штучно створив “докази”, аби Карпюка могли притягнути до кримінальної відповідальності.

– На цей час готується запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Російської Федерації щодо повідомлення вказаній особі про підозру та проведення із ним низки процесуальних дій, – йдеться у повідомленні.