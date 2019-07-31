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Факты / Украина

Нафтогаз оценил в $5,2 млрд убытки от потери активов в Крыму

НАК Нафтогаз Украины в конце июня подала в Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации ущерба, нанесенного Россией в результате захвата ее активов в Крыму.

Нафтогаз оценил в $5,2 млрд убытки от потери активов в Крыму

Нафтогаз в иске просит суд в Гааге обязать РФ выплатить $5,2 млрд убытков.

Решение о компенсации Третейский суд примет не раньше конца 2020 года.

Ранее Трибунал уже признал, что Россия нарушила ряд положений соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы Нафтогаза в аннексированном Крыму.

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Напомним, Нафтогаз инициировал арбитражное производство против РФ в октябре 2016 года на основании соглашения между правительствами Украины и России. Устные слушания по вопросам юрисдикции и ответственности состоялись во Дворце мира в Гааге в мае 2018 года.

Россия не признает решение Гаагского арбитража по делу о потерянных в результате аннексии Крыма активов в пользу Нафтогаза.

Источник: Нафтогаз

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