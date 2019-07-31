НАК Нафтогаз України наприкінці червня подала до Трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі позовну заяву щодо розміру компенсації збитків, завданих Росією внаслідок захоплення її активів у Криму.

Нафтогаз у позові просить суд у Гаазі зобов’язати РФ виплатити $5,2 млрд збитків.

Рішення щодо компенсації Третейський суд ухвалить не раніше кінця 2020 року.

Раніше Трибунал вже визнав, що Росія порушила низку положень угоди про захист інвестицій, експропріювавши активи Нафтогаз в анексованому Криму.

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Нагадаємо, Нафтогаз ініціював арбітражне провадження проти РФ у жовтні 2016 року на підставі угоди між урядами України та Росії. Усні слухання з питань юрисдикції та відповідальності відбулися у Палаці миру в Гаазі у травні 2018 року.

Водночас Росія не визнає рішення Гаазького арбітражу у справі про втрачені в результаті анексії Криму активи на користь Нафтогазу.

Джерело: Нафтогаз