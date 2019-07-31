В сети появилась реконструкция подготовки нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Журналисты опубликовали видеореконструкцию подготовки к нападению на активистку Екатерину Гандзюк, которая была основана на официальных показаниях осужденных.

В июле 2018 года организатор нападения Сергей Торбин получил заказ избить Гандзюк от ранее судимого за убийство Алексея Левина.

За 18 дней до нападения Торбин обратился к четверым подчиненным из подразделения разведки, которым он командовал во время войны на Востоке Украины.

Он объяснил свой “заказ” плохим отношением Гандзюк к АТОшникам и пообещал заплатить.

Гандзюк на тот момент работала советницей мэра Херсона и ежедневно ездила в горсовет.

Наемники должны были поехать за Гандзюк, чтобы узнать, где она живет, но упустили из вида ее авто. Это продолжалось несколько дней. Они оправдывались тем, что плохо знают Херсон.

За 12 дней до нападения Торбин взял адрес активистки у Левина и передал ее исполнителям.

Спустя четыре дня преступники выяснили, что Гандзюк на работу возит водитель. Также их однажды заметила соседка.

Они решили, что побить Екатерину без лишних глаз не получится и перешли к плану Б – облить ее серной кислотой, которую Горбунов купил за пять дней до нападения в Каховке.

Торбин распределял, кто и что будет делать во время нападения.

Водителем назначил Васяновича, Вишневский должен был следить за выходом Гандзюк и передать сигнал Грабчуку, который и должен был вылить кислоту на активистку.

31 июля около 8.15 Вишневский заметил служебный автомобиль активистки, о чем сообщил Грабчуку. Когда Гандзюк подходила к авто, Грабчук подбежал и вылил на нее кислоту.

Все исполнители скрылись с места преступления различными путями. Позже все встретились в доме возле Херсона, где вместе жили.

Гандзюк с ожогами 40% тела была доставлена ​​в реанимацию.

Через четыре дня после нападения исполнители получили каждый по $500. Торбин собрал всех на Днепропетровщине, на базе батальона, где они все вместе когда-то служили.

Вскоре Вишневского и Горбунова задержали. Через 17 дней после нападения Торбина и Васяновича задержали на автовокзале Херсона.

Гандзюк умерла через три месяца.

Напомним, 4 июня Сергей Торбин, который организовал нападение на активистку Екатерину Гандзюк, признал себя виновным.