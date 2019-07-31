У мережі з’явилася реконструкція підготовки нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Журналісти опублікували відеореконструкцію підготовки до нападу на активістку Катерину Гандзюк на основі офіційних свідчень засуджених.

У липні 2018 року організатор нападу Сергій Торбін отримав замовлення побити Гандзюк від раніше судимого за вбивство Олексія Левіна.

За 18 днів до нападу Торбін звернувся до чотирьох підлеглих з підрозділу розвідки, яким він командував під час війни на Сході України.

Він пояснив своє “замовлення” поганим ставленням Гандзюк до АТОвців і пообіцяв заплатити.

Гандзюк на той момент працювала радницею мера Херсона і щодня їздила до міськради.

Найманці повинні були поїхати за Гандзюк, щоб дізнатися, де вона живе, але випустили з уваги її авто. Це тривало кілька днів. Вони виправдовувалися тим, що погано знають Херсон.

За 12 днів до нападу Торбін взяв адресу активістки у Левіна і передав її виконавцям.

Через чотири дні злочинці з’ясували, що Гандзюк на роботу возить водій. Також їх одного разу помітила сусідка.

Вони вирішили, що побити Катерину без зайвих очей не вийде і перейшли до плану Б – облити її сірчаною кислотою, яку Горбунов купив за п’ять днів до нападу у Каховці.

Торбін розподіляв, хто і що буде робити під час нападу.

Водієм призначив Васяновича, Вишневський повинен був стежити за виходом Гандзюк і передати сигнал Грабчуку, який і повинен був вилити кислоту на активістку.

31 липня близько 8.15 Вишневський помітив службовий автомобіль активістки, про що повідомив Грабчуку.

Коли Гандзюк підходила до авто, Грабчук підбіг і вилив на неї кислоту.

Всі виконавці втекли з місця злочину різними шляхами. Пізніше вони зустрілися в будинку біля Херсона, де разом жили.

Гандзюк з опіками 40% тіла була доправлена в реанімацію.

Через чотири дні після нападу виконавці отримали кожен по $500. Торбін зібрав усіх на Дніпропетровщині, на базі батальйону, де вони всі разом колись служили.

Незабаром Вишневського і Горбунова затримали. Через 17 днів після нападу Торбіна і Васяновича затримали на автовокзалі Херсона.

Гандзюк померла через три місяці.

Нагадаємо, 4 червня Сергій Торбін, який організував напад на активістку Катерину Гандзюк, визнав себе винним.