В полномочия нового главы ГПУ будет входить назначение и увольнение местных прокуроров.

Новый генеральный прокурор Украины, которого назначат после начала работы Верховной Рады IX созыва, сможет менять местных прокуроров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Лидер государства заговорил о полномочиях будущего главы ГПУ после того, когда ему пожаловались на работу прокурора Черкасской области Сергея Овчаренко местные жители.

Зеленский уточнил, что в его полномочия не входит назначение и увольнение местных прокуроров.

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– Пусть Генеральный прокурор разбирается с этим вопросом, – подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский подписал представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко.