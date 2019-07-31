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Прокурорів на місцях призначатиме новий глава ГПУ – Зеленський

У повноваження нового глави ГПУ входитиме призначення і звільнення місцевих прокурорів.

Прокурорів на місцях призначатиме новий глава ГПУ – Зеленський

Новий генеральний прокурор України, якого призначать після початку роботи Верховної Ради IX скликання, зможе змінювати місцевих прокурорів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Лідер держави заговорив про повноваження майбутнього глави ГПУ після того, коли йому поскаржилися на роботу прокурора Черкащини Сергія Овчаренка місцеві жителі.

Зеленський уточнив, що в його повноваження не входить призначення і звільнення місцевих прокурорів.

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– Нехай Генеральний прокурор розбирається з цим питанням, – підкреслив президент.

Нагадаємо, Зеленський підписав подання на звільнення генерального прокурора Юрія Луценка.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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