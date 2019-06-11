PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Увольнение Луценко: Зеленский вносит представление в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский вносит в Раду представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко.

Увольнение Луценко: Зеленский вносит представление в Раду

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский вносит в парламент представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко.

Читайте: Указ о роспуске Рады: Конституционный суд собрался на заседание (ТРАНСЛЯЦИЯ)

– Подписано представление на увольнение генерального прокурора Луценко, – заявил Рябошапка.

Ранее Юрий Луценко заявил, что по закону он не должен писать заявление об отставке и уйдет из ГПУ после выборов в Верховную Раду.

Фото: Администрация Президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зеленский уволил начальников управлений СБУ в пяти областях
Увольнение Климкина и назначение Пристайко: Зеленский подписал представление
Главой Службы внешней разведки стал Владислав Бухарев
Когда КСУ примет решение по указу о роспуске Рады
Украинцы не верят Раде: выступление Зеленского в КСУ
Зеленский уволил руководителя Госуправделами Куцика
Сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского
Пожар в психбольнице Одессы: Зеленский поручил создать комиссию
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка