Президент Украины Владимир Зеленский вносит в Раду представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко.

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский вносит в парламент представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко.

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– Подписано представление на увольнение генерального прокурора Луценко, – заявил Рябошапка.

Ранее Юрий Луценко заявил, что по закону он не должен писать заявление об отставке и уйдет из ГПУ после выборов в Верховную Раду.