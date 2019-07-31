Вскоре официально объявят результаты парламентских выборов, после чего начнет работу новая Верховная Рада и будет сформировано новое правительство. Факты ICTV собрали информацию о том, как формируется Кабинет министров и выбирают премьер-министра.

Первоначально Верховная Рада должна выбрать нового премьер-министра, который определяет деятельность и организацию Кабинета министров.

Кандидатуру на пост премьер-министра должен внести президент по предложению коалиции или депутатской фракции, в которой есть конституционное большинство народных депутатов.

Верховная Рада должна принять постановление о назначении кандидата в премьер-министры поименным голосованием.

Если парламент отклоняет указанную кандидатуру, то президент вносит новое представление о назначении на должность премьер-министра. В таком случае глава государства может как выбрать нового кандидата, так и оставить старого.

К соответствующему представлению должны добавить:

сведения о гражданстве;

сведения об образовании;

сведения о судимости;

сведения о трудовой деятельности;

автобиографию кандидата;

декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за прошлый год;

сведения о пребывании в составе руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой компании.

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Всего на то, чтобы назначить состав Кабинета министров, в том числе и премьер-министра, есть 60 дней с момента отставки предыдущего правительства.

Других членов правительства назначает уже исключительно президент, но кандидатуры вносит премьер-министр.

Он может подать общий список на каждую должность (не более одного кандидата) или же отдельное представление на каждого министра. К нему прилагается тот же список документов, как и на должность премьер-министра.

Президент может принять решение о назначении на должности одним списком или давать их отдельно по каждому кандидату, даже если премьер-министр подавал единый список.

Если определенные кандидатуры на должности министров не были приняты президентом, то он дает премьер-министру определенный срок, за который тот должен внести новые представления.

Членами Кабинета министров должны быть граждане Украины, имеющие высшее образование, право голоса и владеющие государственным языком. Они не имеют права совмещать свою служебную деятельность с другой работой или входить в состав руководства или наблюдательного совета коммерческой организации.

Полномочия членов правительства вступают в силу после опубликования указа президента о соответствующем назначении на должность.

К слову, секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что количество украинских министров можно сократить до 12-13 человек.