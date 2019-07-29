Для эффективной работы правительства необходимо сократить количество министров, а некоторые министерства объединить.

Секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что количество министров необходимо сократить до 12-13 человек.

– Во-первых, правительство должно быть компактным. Я – за маленькое количество министров. У нас в стране кадровый голод. Если у нас даже будет один или два слабых министра, уже не говоря о премьер-министре, это просто потянет вниз все правительство. Поэтому максимально 12-13 министров – это то, что я вижу, – сказал он.

Также он заявил, что можно объединить Министерство экономики с Министерством финансов, а Министерство социальной политики с Министерством здравоохранения.

Читайте: Возможное премьерство, люстрация и цели СНБО – эксклюзивное интервью Данилюка

Он добавил, что каждый вице-премьер, кроме первого, должен возглавлять министерство.

– Я против свободных вице-премьер-министров. Я имею в виду, что каждый вице-премьер должен возглавлять министерство. Нам не нужно такое количество вице-премьеров, вообще. То есть один, чтобы замещать премьера, когда тот в отпуске или не может выполнять свои обязанности, это возможно. Остальные не надо, должно быть компактно, – подчеркнул он.

Напомним, Данилюк рассказал, что в Украине создан координационный центр на базе уже сделанных и новых наработок с помощью экспертов из США, Канады и Великобритании.