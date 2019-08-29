Невдовзі офіційно оголосять результати парламентських виборів, після чого почне роботу нова Верховна Рада і буде сформований новий уряд. Факти ICTV зібрали інформацію про те, як формується Кабінет міністрів та обирають прем’єр-міністра.

Першочергово Верховна Рада має обрати нового прем’єр-міністра, який визначає діяльність та організацію Кабінету міністрів.

Кандидатуру на пост прем’єр-міністра має внести президент за пропозицією коаліції або депутатської фракції, в якій є конституційна більшість народних депутатів.

Верховна Рада має ухвалити постанову про призначення кандидата у прем’єр-міністри поіменним голосуванням.

Якщо парламент відхиляє зазначену кандидатуру, то президент вносить нове подання про призначення на посаду прем’єр-міністра. В такому випадку глава держави може як обрати нового кандидата, так і залишити старого.

До відповідного подання мають додати:

відомості про громадянство;

відомості про освіту;

відомості про судимість;

відомості про трудову діяльність;

автобіографію кандидата;

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

відомості про перебування у складі керівного органу чи наглядової ради комерційної компанії.

Загалом на те, щоб призначити склад Кабінету міністрів, зокрема й прем’єр-міністра, є 60 днів з моменту відставки попереднього уряду.

Інших членів Кабміну призначає вже винятково президент, але кандидатури вносить прем’єр-міністр.

Він може подати загальний список на кожну посаду (не більше одного кандидата) або ж окреме подання на кожного міністра. До нього додається той самий список документів, як і на посаду прем’єр-міністра.

Президент може ухвалити рішення про призначення на посади одним списком або давати їх окремо стосовно кожного кандидата, навіть якщо прем’єр-міністр подавав єдиний список.

Якщо певні кандидатури на посади міністрів не були ухвалені президентом, то він дає прем’єр-міністру певний термін, за який той має внести нові подання.

Членами Кабінету міністрів мають бути громадяни України, які мають вищу освіту, право голосу і володіють державною мовою. Вони не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою або входити до складу керівництва чи наглядової ради комерційної організації.

Повноваження членів Кабміну набувають чинності після публікації указу президента про відповідне призначення на посаду.

До слова, секретар РНБО Олександр Данилюк вважає, що кількість українських міністрів можна скоротити до 12-13 осіб.