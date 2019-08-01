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Факты / Украина

Кличко просит НАБУ открыть уголовное дело из-за заявления Богдана

Мэр Киева Виталий Кличко просит НАБУ открыть уголовное дело в отношении заявлению руководителя Офиса президента Андрея Богдана о предложении ему некоторыми лицами взятки.

Кличко просит НАБУ открыть уголовное дело из-за заявления Богдана

Виталий Кличко просит НАБУ начать уголовное производство из-за заявления Андрея Богдана о том, что ему в интересах главы КГГА некоторыми лицами были предложены взятки

– 30 июля 2019 года на пресс-конференции господин Богдан заявил представителям СМИ, что ему, в разговоре, предлагали взятку в 20 миллионов долларов. И, якобы, этот разговор был осуществлена в интересах Киевского городского головы, то есть в моих интересах. Я не уполномочивал ни одно лицо на подобные “переговоры”! А такие высказывания господина Богдана, который является руководителем Офиса президента Украины, подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений, – написал Кличко на своей странице в Facebook.

Кличко добавил, что нужно установить личность того, кто сделал такое предложение, а также прояснить детали самого предложения и  получило ли должностное лицо неправомерную выгоду.

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– После этого следователи должны или объявить подозрения установленным лицам, или я буду требовать от господина Богдана извинений за распространение неправдивой информации, – написал мэр Киева.

Напомним, что 24 июля Офис президента направил в правительство просьбу внести представление об увольнении Виталия Кличко с должности председателя КГГА.

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