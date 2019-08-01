Голова Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про відставку.

Глава Офісу президента України Андрій Богдан написав заяву про звільнення з займаної посади за власним бажанням, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в ОП.

21 травня президент Володимир Зеленський призначив головою своєї Адміністрації Андрія Богдана.

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На заяві, яку оприлюднили ЗМІ немає ані підпису Богдана, ані дати написання заяви.

Офіційного підтвердження інформації поки що немає.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко просить НАБУ відкрити кримінальну справу стосовно заяви керівника Офісу президента Андрія Богдана щодо пропозиції йому деякими особами хабара.