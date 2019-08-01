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Факты / Украина

Экономика и кино: Зеленский провел телефонный разговор с премьером Индии

Во время телефонного разговора президента Владимира Зеленского и премьер-министра Индии Нарендра Моди обсудили экономические связи и военное сотрудничество.

Экономика и кино: Зеленский провел телефонный разговор с премьером Индии

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, во время которой поздравил его с победой на парламентских выборах и переизбранием на должность.

Стороны поднимали вопросы расширения военно-технического сотрудничества, а также говорили о возможных путях укрепления экономических связей.

– Собеседники согласились с необходимостью активизации политического диалога на высшем уровне, в частности договорились об обмене визитами в ближайшее время, – говорится в сообщении.

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Также Зеленский и Моди говорили о положительных тенденциях среди жителей обеих стран.

Так, в индийском кинематографе начало расти внимание к Украине, а молодые граждане Индии выражают интерес к обучению в украинских ВУЗах.

Для украинцев Индия остается популярной страной.

К слову, президент Беларуси Александр Лукашенко во время телефонного разговора пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Беларусь.

Источник: Офис Президента

Фото: Офис Президента

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