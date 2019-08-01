Під час телефонної розмови президента Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Індії Нарендра Моді обговорили економічні зв’язки і військову співпрацю.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої привітав його з перемогою на парламентських виборах і переобранням на посаду.

Сторони порушували питання розширення військово-технічної співпраці, а також говорили про можливі шляхи зміцнення економічних зв’язків.

– Співрозмовники погодилися з необхідністю активізації політичного діалогу на найвищому рівні, зокрема домовилися про обмін візитами найближчим часом, – йдеться у повідомленні.

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Також Зеленський і Моді говорили про позитивні тенденції серед жителів обох країн.

Так, в індійському кінематографі почала зростати увага до України, а молоді громадяни Індії висловлюють інтерес до навчання в українських ВНЗ.

Для українців Індія залишається популярною країною.

До слова, президент Білорусі Олександр Лукашенко під час телефонної розмови запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Білорусь.