PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Кабмин изменит критерии определения субсидиантов – Герус

Около миллиону семей могут вернуть субсидию в результате изменения критериев ее получения.

Кабмин изменит критерии определения субсидиантов – Герус

Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что необходимо изменить критерии определения субсидиантов.

– В прошлом году были изменения критериев определения субсидиантов. …Было почти 7 млн субсидиантов, а в начале этого года это количество сократили до 3,6 млн, то есть почти в два раза. Некоторые пенсионеры, которые имеют прописанных внуков, (…) в прошлом году и в этом не получали субсидии. Мы хотим это изменить и уточнить этот критерий, чтобы государство им помогало, – сказал Герус.

Для оформления новых субсидиантов Кабмину необходимо изменить решение относительно критериев их определения.

Читайте: Субсидии дадут еще 1 млн украинцев, в основном старше 70 лет

– Люди, которые в последнее время не имели права на субсидии, – им сообщат, и они должны будут подать документы (это около 1 млн семей) и будут иметь право получать субсидии, – подчеркнул представитель президента.

Те, кто получал субсидию, будут иметь ее и в дальнейшем.

К слову,Факты ICTV писали, что изменится в Украине с августа 2019 года.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Кабмин будет сформирован в первые дни работы Верховной Рады – Герус
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Субсидии дадут еще 1 млн украинцев, в основном старше 70 лет
Коалиция в парламенте заберет все министерские кресла – Герус
Помощь еще 1,5 млн семей: правила получения субсидий изменят
Кабмин ввел спецпошлину на импорт российского дизтоплива
Систему субсидий могут изменить к следующему отопительному сезону
Экономили газ и тепло, а получили долги: почему людям с субсидиями насчитали штраф
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка