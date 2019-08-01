Около миллиону семей могут вернуть субсидию в результате изменения критериев ее получения.

Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что необходимо изменить критерии определения субсидиантов.

– В прошлом году были изменения критериев определения субсидиантов. …Было почти 7 млн субсидиантов, а в начале этого года это количество сократили до 3,6 млн, то есть почти в два раза. Некоторые пенсионеры, которые имеют прописанных внуков, (…) в прошлом году и в этом не получали субсидии. Мы хотим это изменить и уточнить этот критерий, чтобы государство им помогало, – сказал Герус.

Для оформления новых субсидиантов Кабмину необходимо изменить решение относительно критериев их определения.

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– Люди, которые в последнее время не имели права на субсидии, – им сообщат, и они должны будут подать документы (это около 1 млн семей) и будут иметь право получать субсидии, – подчеркнул представитель президента.

Те, кто получал субсидию, будут иметь ее и в дальнейшем.

К слову,Факты ICTV писали, что изменится в Украине с августа 2019 года.